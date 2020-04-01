У Києві сьогодні частково обмежать рух транспорту Голосіївським проспектом

З 08:00 до 21:00 1 квітня на частині Голосіївського проспекту частково обмежать рух транспорту.

Про це попередили у КП «Київавтодор», передає пресслужба КМДА.

За інформацією комунальної корпорації, на частині Голосіївського проспекту триватиме поточний ремонт.

Зазначається, що дорожники працюватимуть на ділянці між вулицями Героїв Оборони та Потєхіна.

Як раніше повідомляло агентство, з 1 квітня для проїзду в столичному метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці діятимуть нові види проїзних квитків.