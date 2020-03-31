У Києві пропонують назвати одну з вулиць ім'ям Бекешкіної

Колектив Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» звернувся до міського голови Києва Віталія Кличка з клопотанням вшанувати пам’ять видатної української соціологині й громадської діячки Ірини Бекешкіної назвою однієї з вулиць міста.

Про це повідомляється на сайті фонду.

«Як варіант, колеги пропонують перейменувати вулицю Генерала Карбишева, на якій постійно проживала Ірина Бекешкіна», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, колектив Фонду сподівається, що за підтримки голови міста Віталія Кличка депутати Київради ухвалять позитивне рішення.

«Вважаємо, що такий крок з вашого боку буде схвально оцінено не лише киянами, а й усією науковою спільнотою та громадянським суспільством України», – підкреслюється у зверненні.

За словами громадського діяча Євгена Бистрицького, Ірину Бекешкіну об’єктивно називали найвідомішою соціологинею України.

«За оцінками колег, ніхто не зробив більше для формування відкритої чесної громадської думки в Україні. Без неї ми б не досягли усвідомлення, що це значить - чесні і вільні демократичні вибори», - зазначає він.

П’ятий президент України Петро Порошенко підкреслює: «Вона ніколи не служила кон’юнктурі, її висновки як соціолога завжди були стандартом якості. Ми всі відчували її турботу про суспільство, яке вона вивчала та відчувала кожен нерв у його настроях та змінах».

«Це велика втрата не лише для української соціології, а й для всієї країни. Адже своєю професійністю, розумом та об'єктивністю пані Ірина допомагала владі почути голос народу, його сподівання та прагнення. Її внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства неоціненний» - наголосили в Офісі Президента України.

Як повідомлялося, директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, кандидат філософських наук Ірина Бекешкіна померла 20 березня 2020 року.