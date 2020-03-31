У київському транспорті з 1 квітня діятимуть нові проїзні

З 1 квітня для проїзду в столичному метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці діятимуть нові види проїзних квитків.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА.

"Ідеться про проїзні квитки на визначену кількість поїздок, безлімітні місячні проїзні квитки і так звані «туристичні квитки» з терміном дії від 24 до 72 годин та способи їх оплати", - йдеться у повідомленні.

Придбати проїзний квиток можна за допомогою електронної картки Kyiv Smart Card синього кольору, поповнивши її від 1 до 50 поїздок. Користуватись ними можна на всіх видах наземного громадського транспорту та в метро протягом року з дати останнього поповнення. Вартість кожної поїздки диференціюється пропорційно їх кількості від 8,00 грн до 6,50 грн. На картку можна «записати» максимум 100 поїздок, при цьому одноразово може бути придбано не більше 50 поїздок.

Разом з тим, поїздки, придбані на пластикову безконтактну картку київського метрополітену до 31 березня 2020 року, діють до 31 березня 2021 року.

Вводиться також безлімітний квиток на проїзд у метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці з місячним терміном дії. Його повна вартість становитиме 1300,00 грн або 650,00 грн – на другу половину місяця. Крім того, 46 поїздок на місяць коштуватимуть 290,00 грн та 145,00 грн – на другу половину місяця; 62 поїздки – 390,00 грн та 195,00 грн на другу половину місяця; 92 поїздки – 575,00 грн та 287,00 грн на другу половину місяця; 124 поїздки – 770,00 грн та 385,00 грн на другу половину місяця.

Для туристів або гостей, що перебувають у столиці транзитом, вводиться в дію так званий туристичний квиток без обмеження кількості поїздок на всі види громадського транспорту та з визначеним терміном дії з моменту активації. Так, квиток на 24 години коштуватиме 100 грн, на 48 годин – 150 грн та на 72 години – 200 грн.

Для оплати проїзду пасажиру достатньо піднести електронний квиток до валідатора в салоні транспортного засобу або в пунктах пропуску київського метрополітену. За допомогою спеціальних пристроїв контролери перевірятимуть факт оплати проїзду.

Придбати та поповнити Kyiv Smart Card можна у додатках KyivSmartCity та Приват24, у терміналах самообслуговування е-квитка , ПриватБанку, IBox, EasyPay, 2click, в Т-кіосках, на платіжному порталі Portmone, за допомогою Київстар СМАРТ⸱ГРОШІ та в касах на станціях київського метрополітену.

За відсутності Kyiv Smart Card оплатити разову поїздку можна, придбавши QR-код чи паперовий квиток КП «Київпастранс». Паперові квитки старого зразка для одноразового проїзду трамваєм, тролейбусом, автобусом, фунікулером, міською електричкою діятимуть до 1 липня 2020 року. Вартість разової поїздки становитиме 8 гривень.