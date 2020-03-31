Київ збільшує кількість транспорту: у "години пік" перерва буде до 10 хвилин

На найбільш навантажених спецмаршрутах громадського транспорту було збільшено кількість рухомого складу.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, інформує Офіційний портал Києва.

«На найбільш навантажених спецмаршрутах громадського транспорту збільшено кількість рухомого складу... Середній інтервал руху в години пік на цих маршрутах складатиме до 10 хвилин. Роботу транспорту покращено для тих мешканців, які працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність і безпеку країни та столиці. І, відповідно, мають право на проїзд у громадському транспорті під час обмежувальних заходів за спеціальними квитками», – наголосив Густєлєв.

Він зазначив, що для зручності мешканців мікрорайону Троєщина збільшено кількість рухомого складу на тролейбусних маршрутах: №30 «Вул. Кадетський Гай – вул. Милославська»; № 91 «Залізничний вокзал – вул. Милославська» та автобусному маршруті № 114 «Залізничний вокзал – вул. Радунська».

Як повідомлялося, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозить винятково тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста та країни.

Через епідемію коронавірусу Covid-19 по всій території України продовжено карантин до 24 квітня.