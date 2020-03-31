Стало відомо про стан Крищенка, госпіталізованого з коронавірусом

Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, у якого діагностували коронавірусну інфекцію, почувається задовільно.

Про це повідомив у Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Щойно спілкувалися онлайн з моїм близьким другом і побратимом, очільником ГУ НП м.Києва Андрієм Крищенком, котрий зараз перебуває в Олександрівській лікарні. Ми постійно на зв‘язку. Стан у нього стабільний. Настрій бадьорий, а дух незламний!" - написав Шкіряк.

Як повідомлялося, пресслужба Нацполіції 27 березня поінформувала, що захворювання на коронавірусну інфекцію підтверджено у трьох поліцейських та курсанта, зокрема й у начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

У свою чергу Шкіряк повідомив, що самоізолюється, оскільки спілкувався з Крищенком.