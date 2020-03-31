У Шевченківському районі Києва горіла лікарня: евакуювали 13 пацієнтів

В лікарні Шевченківського району Києва увечері 30 березня сталася пожежа, під час якої було евакуйовано 13 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"30 березня, о 20:39 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в одній з Київських клінічних лікарень на бульварі Шевченка, 17, у Шевченківському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Коли пожежники прибули на місце події, вони з'ясували, що загоряння сталося в електрощитовій на 1-поверсі 4-поверхової лікарні. 13 пацієнтів були евакуйовані і переведені до сусіднього корпусу.

Пожежа охопила площу 10 кв. м. О 21:05 полум'я вдалося локалізувати, а о 21:17 — ліквідувати. Електропостачання лікарні було відновлено.

На місці події працювали 25 пожежних і 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Жертв та постраждалих немає. Причина інциденту встановлюється.