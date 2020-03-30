Грип у Києві йде на спад
Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба міської влади.
"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 54,2%. Наразі показник захворюваності становить 351,6", - сказав він.
Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 30,3% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4 310 (зниження на 43,3%), дорослих – 6 064 (зниження на 16,9%).
«У структурі захворюваності діти становлять 41,5%, а на попередньому тижні – 51%. Серед школярів захворюваність знизилась на 46,3% – зареєстровано 1 906 випадків», – розповів Поворозник.
Він зазначив, що до медичних закладів за 13-й тиждень госпіталізовано 96 осіб, із них 61 – діти.
«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 580 осіб», – додав Поворозник.