Грип у Києві йде на спад

У столиці за 13 тиждень 2020 року зареєстрували 10 374 хворих на грип та ГРВІ.

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба міської влади.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 54,2%. Наразі показник захворюваності становить 351,6", - сказав він.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 30,3% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4 310 (зниження на 43,3%), дорослих – 6 064 (зниження на 16,9%).

«У структурі захворюваності діти становлять 41,5%, а на попередньому тижні – 51%. Серед школярів захворюваність знизилась на 46,3% – зареєстровано 1 906 випадків», – розповів Поворозник.

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Він зазначив, що до медичних закладів за 13-й тиждень госпіталізовано 96 осіб, із них 61 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 580 осіб», – додав Поворозник.