Де лікують хворих на коронавірус та скільки киян вже одужали: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів
Так, Віталій Кличко поінформує:
- про кількість інфікованих киян та киян, що одужали від коронавірусу;
- в яких лікарнях перебувають хворі;
- про забезпечення лікарень засобами захисту, апаратами штучної вентиляції легень.
- про те, коли столиця завершить опалювальний сезон та інш.