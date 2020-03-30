Де лікують хворих на коронавірус та скільки киян вже одужали: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів

Так, Віталій Кличко поінформує:

- про кількість інфікованих киян та киян, що одужали від коронавірусу;

- в яких лікарнях перебувають хворі;

- про забезпечення лікарень засобами захисту, апаратами штучної вентиляції легень.

- про те, коли столиця завершить опалювальний сезон та інш.