Один із хворих Covid-19 у Києві перебуває у тяжкому стані

В Олександрівській клінічній лікарні Києва перебуває 38 хворих з коронавірусом, один із них у тяжкому стані.

Про це повідомила головний лікар Людмила Антоненко у Facebook.

"На сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва 38 хворих на коронавірус. Усі вони стабільні, крім одного... Наразі ми боремося за життя цього пацієнта", - написала Антоненко.

Вона уточнила, що хворий, молодий чоловік з тяжкою двобічною тотальною пневмонією, був підключений до апарата екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).

Водночас Антоненко наголосила, що українці можуть допомогти лікарям, залишаючись вдома. "Саме цим ви допоможете нам вистояти, а ми допомагатимемо тяжкохворим вижити", - наголосила головлікар.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 356 випадків коронавірусної інфекції, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.