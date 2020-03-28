Година Землі: киян закликають долучитися до всесвітньої акції

Киян закликають у суботу на годину вимкнути світло з нагоди всесвітньої акції - Година Землі, яка є найбільшою світовою ініціативою на підтримку збереження нашої планети та сталого використання її ресурсів.

Про це повідомив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, інформує офіційний портал Києва.

«Запрошую киян долучитися до акції та символічно вимкнути світло 28 березня о 20:30 на одну годину в домівках і офісах. Головне завдання акції зосереджене на збереженні життя – власного та близьких. Долучайтесь! Під час карантину приділіть годину своїй планеті», – зазначив Мальований.

Година Землі була ініційована у 2007 році Всесвітнім фондом природи WWF в Австралії з метою привернути увагу до проблеми зміни клімату. Такий захід, окрім символічного вимкнення світла на одну годину, акцентує на необхідності щоденних дій кожного громадянина: у сфері енергоефективності, ощадливому використанні ресурсів і досягненні гармонії з природою.