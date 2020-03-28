Всі працівники шкіл і садочків вчасно отримали зарплату – КМДА

Всі працівники шкіл і садочків вчасно отримали зарплату – КМДА

Укрінформ
Усі київські вчителі, вихователі та працівники закладів освіти своєчасно отримали заробітну плату, і так буде й надалі.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, повідомляє КМДА у Facebook.

"Попри важку епідемічну ситуацію та обмежувальні заходи, що були запроваджені в місті, усі столичні працівники шкіл і дитсадочків отримали заробітну плату... Я хочу запевнити, що й надалі всі працівники київських шкіл та садочків можуть бути впевненими у своєчасній виплаті заробітної плати", – зазначив Мондриївський.

За його словами, освітній процес для столичних дітей триває в дистанційному режимі, а телеуроки на телеканалі "Київ" щодня набирають популярності.

Посадовець також повідомив, що педагоги, які атестуються у 2019/2020 навчальному році, отримають електронні свідоцтва про підвищення кваліфікації.

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Як повідомлялося, з 12 березня в Україні на карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

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