Корогодський готовий скасувати орендну плату у "Дрім Таун" на час карантину

Співвласник київського ТРЦ "Дрім Таун", що на Оболоні, бізнесмен Гарік Корогодський запропонував орендарям ТРЦ: їм не нараховують орендної плати, а орендарі оплачують витрати для підтримки систем і охорони майна та комунальні платежі.

Про це Корогодський написав у Facebook.

"Ми, власники ТРЦ «Дрім Таун», звертаємося до Вас, наших партнерів-орендарів. Події останніх днів показали, що всі ми маємо пережити ще одне випробування і вийти з нього з мінімальними втратами, гідно. Тому, не чекаючи влади, пропонуємо: 1. Ми не будемо нараховувати на період карантину орендну плату (крім працюючих продуктових). 2. Ви оплачуєте тільки витрати для підтримки всіх систем і охорони майна - OPEX і комунальні, а це невеликий платіж", - йдеться в повідомленні.

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Корогодський пропонує орендарям, укласти додаткову угоду з "Дрім Тауном", щоб власники ТРЦ мали юридичну підставу не нараховувати їм орендну плату.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні заборонено роботу ринків, і магазинів, інших торговельних закладів, крім продуктових магазинів і аптек. 25 березня Кабмін запровадив по всій країні режим надзвичайної ситуації і продовжив карантин до 24 квітня.