Кличко не виключає, що в Києві можуть посилити карантин

Рішення про посилення обмежувальних заходів, в тому числі закриття Києва на в'їзд та виїзд, у столиці прийматимуть у залежності від епідеміологічної ситуації.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Київ, як і вся країна, живе у складній надзвичайній ситуації. І ми вже пішли на низку досить сурових обмежень, виключно щоб зупинити поширення цієї хвороби. Обмежили в''їзд та виїзд з міста громадського транспорту, ми обмежили пересування людей в місті, тепер громадським транспортом користуються лише ті пасажири, від роботи яких залежить життєдіяльність нашого міста", - сказав Кличко.

За його словами, в інших країнах давно діють суворіші обмежувальні заходи.

"Порівнюючи темпи поширення хвороби з тією ж Італією, Іспанією та іншими країнами, у нас такої динаміки немає. Я розумію побоювання людей, що буде введений більш суворий режим, але, будь ласка, подивіться відео з інших країн - там взагалі заборонено людям виходити на вулицю, можна вийти тільки в аптеку чи в магазин. В Китаї жорсткими обмеженнями зупинили поширення хвороби", - наголосив мер.

Водночас він зазначив, що у випадку погіршення ситуації міська влада буде вимушена посилювати заходи для того, щоб поширення інфекції не відбувалося.

"На жаль, не всі громадяни виконують правила, а безвідповідальні люди, в яких є підозра на коронавірус, іноді приховують діагноз, тим самим ставлячи під загрозу життя сотень тисяч людей", - сказав Кличко.

Він також нагадав, що рішення про запровадження надзвичайного стану ухвалює парламент та Президент, а не міська влада.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.