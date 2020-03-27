Топменеджерів банку

Топменеджерів банку "Богуслав" судитимуть за розкрадання понад 20 мільйонів

Укрінформ
Прокуратура міста Києва затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох посадових осіб ПАТ "Банк Богуслав" та головного економіста НБУ, яких підозрюють у завданні збитків фінустанові в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прокуратура Києва на своїй сторінці у Facebook.

"Згідно з матеріалами слідства, між ПАТ "Банк Богуслав" та комерційною структурою, "підконтрольною" вказаним посадовим особам, був укладений кредитний договір на суму понад 21,6 млн гривень, а в якості застави передано неіснуюче майно у вигляді промислового обладнання. Незважаючи на відсутність заставного майна, заступником голови правління банку, який діяв у змові з заступником начальника Управління корпоративного бізнесу банку та начальником служби безпеки, на рахунки підконтрольної компанії були перераховані 21,6 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За даними розслідування, внаслідок неповернення кредитних коштів комерційною структурою та відсутністю заставного майна, що забезпечувало б їх повернення, ПАТ "Банк Богуслав" було завдано збитків на зазначену суму.

Посадовим особам банку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення).

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Крім того, повідомлено про підозру головному економісту Нацбанку України, який підписав акт перевірки заставного майна, незважаючи на його відсутність, за ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Після ознайомлення підозрюваних та їхніх захисників з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

З метою відшкодування заподіяних збитків прокурором в інтересах держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов на зазначену суму.

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