У Києві збільшили кількість маршрутів наземного транспорту

У Києві збільшено перелік маршрутів наземного громадського транспорту.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми проаналізували роботу маршрутів, і внесли корективи. Зокрема збільшили перелік маршрутів громадського транспорту. Відучора розпочав працювати спецiально створений автобусний маршрут № 99-Д від метро «Мінська» – до метро «Нивки» з заїздом до Діагностичного центру. Вкрай важливо, щоб новий маршрут допоміг працівникам декількох медзакладів, зокрема, міської лікарні № 8 та міського Діагностичного Центру, зручно добиратися на роботу і повертатись додому", - сказав Кличко.

Він зазначив що також в кількох опорних лікарнях організований транспорт для підвезення медиків на роботу. З 26 березня курсує тролейбусний маршрут № 25: «Проспект Свободи» – «Станція метро «Почайна», що поліпшить транспорте сполучення з житловим масивом «Виноградар».

Мер додав, що на період дії обмежувальних заходів громадський транспорт столиці перевозить пасажирів виключно за наявності спецквитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.

«Наголошую, всі мешканці міста, які отримали спецквитки, сплачують за проїзд на загальній основі», - сказав Кличко.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.