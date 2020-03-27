Київ виділив майже мільярд на медицину і 300 мільйонів малозабезпеченим

Київрада виділила майже мільярд гривень для медичної галузі столиці та 300 млн грн для підтримки малозабезпечених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"На пленарному засіданні Київської міської ради депутати скоригували бюджет міста Києва та програму соціально-економічного розвитку столиці. Відповідно до рішення, з місцевого бюджету Києва спрямовано 983,9 млн грн для медичної галузі столиці", - йдеться у повідомленні.

Кошти передбачені на закупівлю медобладнання, лікарських засобів та фінансову підтримку тих, хто бореться із пандемією. Відтак, доплати лікарям становитимуть 4 тисячі гривень, медсестрам – 3 тисячі. Для технічного персоналу лікарень і поліклінік передбачено по 1000.

«Київрада подбала і про соціально-незахищених киян. Для підтримки малозабезпечених категорій ми виділили майже 300 млн грн. На сьогодні у столиці понад 12 тисяч одиноких киян похилого віку потребують допомоги. Місто закуповуватиме для них продуктові набори і буде доставляти їх пенсіонерам додому. Також передбачені надбавки у розмірі 2000 гривень для соціальних працівників, які обслуговують самотніх непрацездатних киян на дому. Для премій соцробітникам буде виділено 4,6 млн грн», - повідомив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Окрім того, Київрада компенсує втрати комунальним підприємствам Київпастранс і Київський метрополітен у зв’язку із обмежувальними заходами через карантин. Місто також гарантує виплати їхнім працівникам заробітних плат. Загалом на це передбачено 780 млн грн.

«У столиці 11 тисяч житлових будинків, із них 8,5 – в комунальній власності. Місто розуміє свою відповідальність, і забезпечує ОСББ та ЖБК дезінфікуючими засобами. Додатково сьогодні в коло отримувачів дезінфектантів включили територіальні центри, які щодня обслуговують самотніх і малозабезпечених. Загалом цей напрям профінансували на 24 млн грн», - зазначив Странніков.

Разом із тим, місто скоротило витрати на капітальне будівництво. Йдеться про проєкти реконструкцій та капремонтів великих об'єктів, які знаходяться ще на етапі проектування.

Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів станом на ранок 27 березня загалом підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. За минулу добу в Україні захворіло 62 особи.

фото: Київрада