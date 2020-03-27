Соцпрацівники у Києві отримуватимуть по дві тисячі премій на час карантину

Депутати Київської міськради ухвалили рішення виділити кошти для премій 1200 соціальним робітникам районних терцентрів, які наразі із додатковим навантаженням обслуговують самотніх непрацездатних киян на дому.

Про це поінформувала заступник голови КМДА Марина Хонда, повідомляє пресслужба міської влади.

«Соціальні працівники також перебувають на важливому рубежі боротьби із загрозою епідемії коронавірусу. Адже завдяки їхній роботі кияни, які перебувають у групі ризику: самотні літні люди та паліативні хворі можуть спокійно перечекати карантинний період та убезпечити себе від імовірного зараження», – наголосила Хонда.

На забезпечення премій орієнтовно буде виділено 4 млн 680 тис. гривень. Премії для соціальних працівників становитимуть 2000 гривень на місяць.

Як повідомлялося, станом на 22:00 26 березня в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків Covid-19. Зафіксовано 5 летальних випадків Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.