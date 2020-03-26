Київрада надала 50-відсоткову пільгу малому бізнесу на оренду комунального майна

Депутати Київради схвалили рішення про надання 50-відсоткової пільги для малого та середнього бізнесу на сплату за оренду комунального майна на період обмежувальних заходів у зв’язку з коронавірусом.

Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба мера.

«Ми обіцяли і знайшли механізм, як зменшити фінансове навантаження на малий і середній бізнес, що працює в столиці. Ми сьогодні зробили серйозний жест підтримки. Право на ці пільги малий і середній бізнес матиме вже з 11 березня", - сказав Кличко.

За його словами, у столиці сьогодні майже 900 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень комунального майна здаються в оренду. І більшу частину орендує малий та середній бізнес - це близько 6 тис. суб’єктів підприємницької діяльності.

Пільга діятиме до 31 липня.

У разі неможливості використання об’єкта - так само тимчасово - до 31 липня підтримано звільнити орендарів комунального майна від оплати за договорами оренди (фактично підприємці сплачуватимуть символічну 1 гривню).

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Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

З 12 березня в Україні на карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.