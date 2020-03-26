Кличко просить не позбавляти місцеві бюджети надходжень від акцизів

Мер Києва та голова Асоціації міст України Віталій Кличко просить уряд не позбавляти місцеві бюджети 13 мільярдів гривень надходжень від акцизного податку і субвенцій.

Про це Кличко зазначив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я, як голова Асоціації міст, звернувся до уряду не забирати кошти у місцевих громад, вони й так ледве втримують ситуацію в нинішніх умовах, коли мають фінансувати заходи в боротьбі з розповсюдженням коронавірусу", - сказав Кличко.

Він зазначив, що уряд планує позбавити громади місцевих акцизів і додаткових субвенцій на суму майже 13 мільярдів гривень.

"Це колосальна сума. У таку кризу уряд має підтримати місцеве самоврядування, а не пускати його з торбинкою по світу", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила в цілому законопроєкт №3220 із змінами до Податкового кодексу та інших законів щодо підтримки платників податків на час поширення коронавірусу. Голова ВР Дмитро Разумков підписав цей закон 17 березня та передав його на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Асоціація міст України звернулася до Президента України з проханням не підписувати зміни до Податкового кодексу.

Згідно із заявою, оприлюдненою на сайті АМУ, введення в дію цього закону призведе до колапсу всієї країни через вилучення з бюджетів територіальних громад 13% їх загальних доходів.

Мери просили доопрацювати закон з урахуванням їхніх пропозицій, а саме: запровадити більш дієві компенсатори для бізнесу за рахунок джерел державного бюджету: ПДВ, податку на прибуток, акцизів; передбачити розстрочку по сплаті за землю, податку на нерухоме майно, а не введення заборони нарахування по цих місцевих податках; дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати пільги зі сплати місцевих податків та зборів посеред бюджетного року без застосування регуляторних процедур; запровадити механізми компенсації втрат доходів місцевих бюджетів.