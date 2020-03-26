У столиці дезінфікують понад 11 тисяч будинків

У Києві комунальні служби регулярно здійснюють дезінфекцію 11 з половиною тисяч багатоквартирних будинків.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 26 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Керуючись порадами, які ми отримуємо від китайських лікарів, ми розпочали повну дезінфекцію житлових будинків столиці. Нагадаю, в Києві їх - близько 11 з половиною тисяч. Вісім з половиною перебувають у комунальній власності. Але, ми пішли на зустріч всім ОСББ і надали керуючим компаніям дезінфікувальні засоби та засоби захисту, костюми для двірників", - сказав Кличко.

Він зазначив, що на це з міського бюджету виділили 23 мільйони гривень. Обробку здійснюють двірники. За його словами, вони отримали необхідне обладнання та дезінфікувальні засоби, якими оброблюють сходові клітини, ліфтові кабіни, ручки дверей, сходові перила в житлових будинках.

Кличко додав, що двірники обробляють також дитячі та спортивні майданчики, користування якими місто заборонило до покращення ситуації. За його словами, заборона стосується всіх майданчиків, розташованих у парках, скверах та на прибудинкових територіях.

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.