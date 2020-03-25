У Києві затримали на хабарі проректора екологічної академії

У Києві правоохоронці затримали на хабарі у 70 тисяч гривень проректора екологічної академії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Працівники слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва військової прокуратури Дарницького гарнізону центрального регіону та оперативного супроводження СБУ затримали проректора екологічної академії за вимагання хабаря. Правопорушника затримали на вулиці під час отримання 70 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, службовець вимагав і отримав гроші від директора товариства з обмеженою відповідальністю за вирішення питання з невжиття додаткових заходів реагування Держекоінспекцією на підставі припису.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України. Розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, а саме обшуки, огляди, допити свідків.

Готуються матеріали щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.