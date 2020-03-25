У Києві викрили схему махінацій під час будівництва футбольних полів

Столичні поліцейські викрили схему фінансових махінацій на 9,4 млн грн під час будівництва футбольних полів.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

"Закупівля штучного покриття для 66 столичних футбольних полів здійснювалася за завищеними цінами і лише у одного підприємства. Відтак державному бюджету та бюджету Києва завдано збитків на понад 9,4 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Гроші на будівництво були виділені у 2017 році у межах бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям".

За фактом заволодіння бюджетними коштами повідомлено про підозру керівнику підприємства – виробника штучного покриття для футбольних полів. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Також поліцейські проводять комплекс заходів щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми.

Фото: Нацполіція