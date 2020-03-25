У Києві викрили схему махінацій під час будівництва футбольних полів
Про це інформує пресслужба Нацполіції.
"Закупівля штучного покриття для 66 столичних футбольних полів здійснювалася за завищеними цінами і лише у одного підприємства. Відтак державному бюджету та бюджету Києва завдано збитків на понад 9,4 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.
Гроші на будівництво були виділені у 2017 році у межах бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям".
За фактом заволодіння бюджетними коштами повідомлено про підозру керівнику підприємства – виробника штучного покриття для футбольних полів. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Також поліцейські проводять комплекс заходів щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми.
Фото: Нацполіція