У Києві планують зменшити плату за комунальне майно орендарям

Комісія з питань власності підтримала проєкт рішення щодо зменшення фінансового навантаження на орендарів комунального майна міста Києва.

Про це сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак під час засідання Комісії з питань власності, повідомляє пресслужба КМДА.

«Ми обіцяли, що шукатимемо всі шляхи для полегшення фінансового навантаження для бізнесу. Адже розуміємо наскільки важливо сьогодні іти назустріч один одному і підтримати малих підприємців, громадські організації, щоб пережити цей скрутний час. Усе, що в наших повноваженнях і силах, – ми робимо. Тож, комісія підтримала пропозиції зменшити або зовсім звільнити від орендної плати тих, хто орендує комунальне майно в Києві», – наголосив Слончак.

За його словами, міська влада має бути прикладом взаємопідтримки і якомога швидше зменшити або ліквідувати орендну плату за комунальне майно на період обмежувальних заходів у зв’язку із загрозою поширення інфекційного захворювання Covid-19.

Згідно з проєктом рішення, пропонується тимчасово до 31 липня встановити орендну плату за оренду коммайна у розмірі 50% від визначеної орендної плати в договорах оренди.

У разі неможливості використання об’єкта, тимчасово до 31 липня підтримано звільнити орендарів комунального майна від оплати за договорами оренди.

За словами Слончака, орендарі звільняються від плати за письмовим повідомленням орендодавця та підприємця-балансоутримувача на період з 11 березня до письмового повідомлення про початок використання об’єкту оренди.

Проєкт рішення буде розглянуто на найближчій сесії, аби вже якомога швидше орендарі змогли скористатися цією можливістю. Письмове повідомлення про неможливість використання об’єкту оренди можна буде направляти в наступні 10 днів після набрання чинності рішення. Однак, якщо орендарі будуть при цьому використовувати майно і це буде зафіксовано, то з них буде зняти всі послаблення і вони заплатять оренду в повному обсязі.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.