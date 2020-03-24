Червоний Хрест нагодує гарячими обідами київських безхатченків

Товариство Червоного Хреста України підтвердило готовність долучитися до Єдиного центру координації дій для допомоги малозахищеним верствам населення при КМДА та надати допомогу для бездомних осіб

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Представники організації повідомили про готовність надати 1000 гарячих обідів, які будуть направлені до Будинку соціального піклування. Ця допомога буде розподілена між бездомними особами, які звернуться до установи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Київська міська організація Червоного Хреста готова передати для соціальних працівників 4000 захисних масок.

Читайте також: У Києві додатково підготували 7 000 ліжок для хворих з коронавірусом

Як повідомлялось, на базі Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації створений Єдиний центр координації дій для допомоги малозахищеним та одиноким киянам.