Проти столичних митників відкрили справу через незаконний експорт масок в Іспанію

У столиці прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливої причетності київських митників до незаконного експорту медичних масок із України в Іспанію.

Про це інформує пресслужба прокуратури міста Києва у Facebook.

"Прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення працівниками Київської митниці під час оформлення експорту медичних масок з України до Іспанії", - йдеться у повідомленні.

Так, 23 березня 2020 року на одному з Інтернет ресурсів була викладена інформація про обставини постачання за кордон 2 партій медичних масок, вироблених в Україні.

Як зазначалося, поставка цього товару була здійснена за заниженою вартістю задля ухилення від сплати митних платежів та за сприяння працівників Київської митниці.

"Враховуючи викладене, прокуратурою міста Києва відомості про можливе вчинення службовими особами Київської митниці кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - уточнюється у повідомленні.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюватиме ТУ ДБР, розташоване в місті Києві, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

Як повідомляли ЗМІ, іспанський телеканал RTVE показав розвантаження респіраторів українського виробництва в Іспанії в сюжеті про брак захисних матеріалів під час спалаху коронавіруса.

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що українські маски відправили до Іспанії ще до заборони Кабінету міністрів на їхній експорт.

Фото: Прокуратура Києва