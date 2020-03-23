У Києві вже "торгують" спецквитками на проïзд – влада звернулась до поліції

Департамент транспортної інфраструктури звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції щодо незаконного перепродажу спецквиткiв на проïзд.

Про це повідомляє Департамент у себе на сторінці у Facebook.

"Як відомо, відсьогодні громадський транспорт Києва здійснює перевезення лише тих громадян, які працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо. Всі вони упродовж вихідних були забезпечені міською владою спеціальними квитками" - йдеться у повідомленні.

У Департаменті зазначили, що в інтернеті перепродають спецквитки на проїзд в громадському транспорті.

"Департамент транспортної інфраструктури КМДА вже звернувся до Національної поліції України із заявою та надав відповідну інформацію. Невідворотність покарання за такі дії - головна запорука того, щоб іншим ділкам ця ідея не здалась привабливою", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста та країни.

Окрім того, пасажирам потрібен спеціальний квиток, який вони мають отримати в установі, підприємстві чи організації, де працюють.