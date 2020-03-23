У Києві видали 97 тисяч спецквитків для проїзду у транспорті

У Києві видали 97 тисяч спеціальних квитків для проїзду у транспорті столиці.

Про це у Facebook повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

"Ще раз, щодо обмежень в роботі громадського транспорту і отримання спецквитків, що дозволяють проїзд у ньому. Дозволяють виключно визначеним певним категоріям пасажирів! Департамент транспортної інфраструктури КМДА вже видав станом на цей час 97000 спецквитків. У процесі обробки видача ще 30000 спецквитків за заявками від визначених підприємств та установ", - зазначив він.

За його словами, ті підприємства, установи та організації, керівники яких хотіли і здатні організувати роботу та пересування своїх працівників належним чином, - отримали та передали спецквитки своїм співробітникам за 1 добу.

"Хто не хотів перейматися у вихідні - відповідатиме за виконання своїх службових обов’язків і за організацію логістики на своєму підприємстві чи установі", - додав він.

Як повідомлялося, з понеділка, 23 березня, у зв'язку з поширенням коронавірусу, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста та країни.

Окрім того, пасажирам потрібен спеціальний квиток, який вони мають отримати в установі, підприємстві чи організації, де працюють.

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Для таких перевезень розроблені маршрути громадського транспорту. Ознайомитися з ними можна за посиланням.

У КМДА наголошують, що їздити в транспорті можна тільки за наявності спеціального квитка для проїзду в міському транспорті, посвідчення особи, а також за наявності засобу індивідуального захисту – медичної маски.

На цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом нового типу, три з них летальні.