У Києві інкасаторський бус зіткнувся з легковиком, є загиблі

У Дарницькому районі на з'їзді з Південного мосту в напрямку Харківської площі сталася ДТП, в якій загинуло двоє людей

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

«Близько 3.30 ночі біля м. Славутич з незрозумілих причин лоб в лоб зіштовхнулися Шевроле Авео та інкасаторський бус Фольксваген. В результаті ДТП водій 1985 р.н. та жінка, близько 25-30 років отримали травми не сумісні з життям», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники за допомогою інструментів деблокували тіла.

У Фольксвагені знаходився лише один водій 1975 р.н., якого із травмами різного ступеня тяжкості забрала швидка. На місці працюють патрульні та слідчо-оперативна група.

Фото: Вартові Еспресо.