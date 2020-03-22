Аеропорт "Бориспіль" закрив другий термінал

"З метою підвищення безпеки пасажирів та персоналу чартерні, санітарні, евакуаційні та інші технічні рейси міжнародного сполучення (приліт) будуть переведені з термінала F до термінала B о 17:00 за київським часом 22 березня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 18 березня закрив основний термінал D для оптимізації діяльності та у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів від 14 березня 2020 р. № 287-р, Україна тимчасово закрила міжнародне регулярне пасажирське сполучення з 17 березня 00:00 за київським часом до 3 квітня 2020 року.