Мерію Києва підсвітили у кольорах італійського прапора

У столиці 20 березня відкрили ілюмінацію мерії Києва у кольорах італійського прапора.

Про це повідомляє Міністерство культури, молоді та спорту в Facebook.

"У ці дні, коли увесь світ об’єднується навколо боротьби із новим коронавірусом, а найбільше від недуги у Європі страждає Італія, Україна висловлює свою підтримку Італійській Республіці. На знак солідарності та до Дня об’єднання Італії (17 березня 1861 р.) столиця встановила на Хрещатику понад 100 прапорів України та Італії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.