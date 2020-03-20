Разумков передав респіратори дитячій інфекційній лікарні

Про це йдеться у повідомленні медустанови у Facebook.

"Висловлюємо щиру подяку Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову за такі необхідні респіратори! Тепер в нас більше наснаги і сил працювати", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.