У Києві через карантин значно зменшилася кількість донорів крові - КМДА

Напружений епідемічний стан у країні ускладнює ситуацію із заготівлею донорської крові.

Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Київміськдержадміністрації Валентина Гінзбург, повідомляє пресслужба КМДА.

«Загалом, за цей час донорська активність знизилася втричі. А потреба меншою не стає. Кияни не перестають потребувати термінових оперативних втручань, народжувати дітей, що завжди супроводжується потенційним ризиком кровотеч, потрапляти в ДТП… Тому звертаюся до всіх, хто може і хоче поділитися своєю кров’ю заради порятунку життя іншого, з проханням зробити це!» – закликала Гінзбург.

Вона запевнила, що у Київському міському центрі крові створено всі умови для безпечності донорів.

«Усі ризики зараження на гострі респіраторні інфекції зведені до мінімуму. На вході у приміщення відвідувачі користуються дезінфектантами. Проводиться термометрія. Суворо контролюється потік донорів. Ужиті всі заходи для недопущення скупчення в одному приміщенні понад 10 осіб. Самі ж приміщення регулярно провітрюються та обробляються», – поінформувала Гінзбург.

За її словами, найближчим часом на сайті Київського міського центру крові буде запроваджено онлайн-запис на здавання крові.

Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд України підтримав рішення заборонити до 3 квітня регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 19 березня в Україні було лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальні: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Проте 19 березня було лабораторно підтверджено два нові випадки інфікування Covid-19: у м. Києві та Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.

Таким чином, наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з них - летальні.