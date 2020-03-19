Надзвичайна ситуація: місцевим адміністраціям Київщини розіслали інструкції

Алгоритм дій для підприємств, установ та організацій в умовах надзвичайної ситуації в Київській області розіслано місцевим адміністраціям.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Максим Іонов на онлайн-брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нагадую, що такий алгоритм визначений постановою Кабінету міністрів України від 16 березня 2020 року №215 "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19" та протоколом від 16.03.2020 №4 Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Цей алгоритм розісланий на місцеві адміністрації і його можна використовувати як чіткий алгоритм для своїх дій", - зазначив Іонов.

Як повідомляв Укрінформ, на території Київської області тимчасово запроваджено режим надзвичайної ситуації. Таке рішення ухвалене 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

Фото: АА.