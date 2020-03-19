У громадському транспорті Києва цьогоріч тарифи не зростуть - Кличко

Цього року у Києві не планується збільшення вартості проїзду у громадському транспорті.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі “Українського радіо”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується цін, ми зараз не плануємо і в цьому році також не плануємо підвищення цін на проїзд, попри те, що у нас комунальний транспорт є збитковим, він дотаційний і ця дотація коштує нашому бюджету в рік 1 млрд 800 млн гривень. Пересування метрополітеном, і громадським транспортом - одне з найдешевших у світі, 8 гривень - це приблизно 25 центів", - сказав Кличко.

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Водночас, він зазначив столична влада вкладає великі кошти у транспортну інфраструктуру міста.

"Ми зараз закуповуємо велику кількість і автобусів і тролейбусів, і зараз ремонтуємо дороги, мостові переходи", - сказав він.

Як раніше повідомляло агентство, наступного тижня Київ розраховує отримати першу партію медичних масок — понад 100 тисяч штук.