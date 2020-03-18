Столична влада каже, що організує розвезення на роботу медиків та правоохоронців

Столична влада організує розвезення на роботу для тих працівників, робота яких сьогодні є особливо важливою: медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств.

Про це під час ефіру на телеканалі «Україна24» заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає пресслужба КМДА.

"В умовах дії низки обмежень в країні, що продиктовані необхідністю запобігати поширенню коронавірусної інфекції, громадянам варто залишитись вдома. Лише працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою: медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, – мають працювати в штатному режимі. Для них влада організує розвезення", - сказав він.

Зокрема, міська влада закликає громадян не виходити з дому без нагальної потреби, а підприємства – перейти на режим віддаленої роботи.

"Ми повинні всі чітко розуміти рівень небезпеки, адже ми бачимо, яких масштабів набула пандемія в інших країнах. І вимога залишитись вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя та здоров’я людей. І це мають розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватись карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи", – сказав він.

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Заступник голови КМДА нагадав про прості правила:

- Не виходьте з дому без нагальної потреби, обмежте соціальні контакти. Якщо виникла нагальна необхідність вийти на вулицю – вдягніть маску, дотримуйтеся дистанції із іншими людьми мінімум 1,5 метри. Мийте руки, провітрюйте приміщення, термічно обробляйте продукти.

- Тим, хто відчув симптоми застуди чи ГРВІ, треба негайно зв’язатися телефоном із сімейним лікарем та дотримуватися його рекомендацій. У столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном»: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного.