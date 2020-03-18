Столична влада каже, що організує розвезення на роботу медиків та правоохоронців
Про це під час ефіру на телеканалі «Україна24» заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає пресслужба КМДА.
"В умовах дії низки обмежень в країні, що продиктовані необхідністю запобігати поширенню коронавірусної інфекції, громадянам варто залишитись вдома. Лише працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою: медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, – мають працювати в штатному режимі. Для них влада організує розвезення", - сказав він.
Зокрема, міська влада закликає громадян не виходити з дому без нагальної потреби, а підприємства – перейти на режим віддаленої роботи.
"Ми повинні всі чітко розуміти рівень небезпеки, адже ми бачимо, яких масштабів набула пандемія в інших країнах. І вимога залишитись вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя та здоров’я людей. І це мають розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватись карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи", – сказав він.
Заступник голови КМДА нагадав про прості правила:
- Не виходьте з дому без нагальної потреби, обмежте соціальні контакти. Якщо виникла нагальна необхідність вийти на вулицю – вдягніть маску, дотримуйтеся дистанції із іншими людьми мінімум 1,5 метри. Мийте руки, провітрюйте приміщення, термічно обробляйте продукти.
- Тим, хто відчув симптоми застуди чи ГРВІ, треба негайно зв’язатися телефоном із сімейним лікарем та дотримуватися його рекомендацій. У столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном»: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного.