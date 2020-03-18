Обмежень руху автівок між Києвом та областю немає - ОДА

Обмежень руху автомобілів між Києвом та Київською областю не вводилося.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив т.в.о голови Київської ОДА Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рух автомобілів, тим більше легкових, він буде продовжуватися. Жодних обмежень у зв'язку з цим не вводилося і не планується наразі вводитися", - сказав Володін.

Він зазначив, що режим надзвичайної ситуації вводиться тимчасово.

"Однозначно вважаю, що жодних панічних настроїв чи жодних небезпек не відбуватиметься, бо жодних прав і свобод громадян не обмежується. Такий режим надзвичайної ситуації вводиться з метою оперативної координації між органами влади, відповідними підприємствами", - сказав він.

Цю ж інформацію в ефірі підтвердив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Режим надзвичайної ситуації не передбачає автоматичне припинення руху. Тому автомобілі будуть проїжджати. Якщо поліція влаштує певні пости, то вони мають право зупиняти автомобілі і проводити певну перевірку. Але блокування руху між містом і областю не буде у зв'язку із введенням надзвичайної ситуації", - сказав Пантелеєв.

Як повідомлялось, на території Київської області тимчасово запроваджено режим надзвичайної ситуації.