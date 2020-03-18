Під Києвом блокували залізницю й вимагали поновити рух електричок
Про це інформує поліція Київської області у Facebook.
"Сьогодні, 18 березня, близько 50 громадян блокували рух залізничного транспорту на станції Фастів. Люди були обурені та вимагали відновити рух електропотягів, який був припинений на підставі рішення Кабінету міністрів України у зв’язку з запобіганням поширення в країни гострої респіраторної хвороби Covid-19", - йдеться у повідомленні.
Тож на місце події прибули слідчо-оперативна група, керівництво Фастівського відділення поліції, представники міськради.
Поліцейські провели роз’яснювальну бесіду щодо необхідності таких протиепідемічних заходів, оскільки такі обмежувальні заходи введені для запобігання поширенню коронавірусу в країні і збереження життя та здоров’я громадян.
Після профілактичної бесіди за рішенням міськради людей доправили до пункту призначення автотранспортом.
Поліція закликала громадян ставитися з розумінням до тимчасових обмежень, не вчиняти протиправних дій, дотримуватися суворих правил епідрежиму, не наражати себе та оточуючих на небезпеку.
Фото: поліція Київщини