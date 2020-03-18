У військовому госпіталі Києва — пенсіонер з підозрою на коронавірус

У столиці до Головного військового клінічного госпіталю госпіталізовано пенсіонера Міноборони з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

«17 березня 2020 року у другій половині дня до Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» звернувся пенсіонер Міністерства оборони України зі скаргами на стан здоров’я. Під час обстеження зі слів пацієнта було виявлено, що він контактував зі своїм другом, у якого начебто було ГРЗ. Також він повідомив, що до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають за кордоном. Враховуючи зазначене та виявлені симптоми, військовому пенсіонеру було проведено два експрес-тести щодо перевірки на можливе захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом Covid-19, один з яких дав позитивний результат”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові лікарі негайно повідомили епідеміологів 10 регіонального санітарно-епідеміологічного управління, які своєю чергою передали цю інформацію в Київський міський лабораторний центр для встановлення кола можливих контактних осіб.

Згідно з повідомленням, на даний час хворого ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ». Для підтвердження попереднього діагнозу у нього взято біологічні проби на захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом Covid-19, які відправлено до Київського міського лабораторного центру. Результати досліджень надійдуть до військового госпіталю протягом трьох робочих днів.

Стан здоров’я пацієнта задовільний, повідомляє Командування Медичних сил. Він перебуває під постійним медичним наглядом з дотриманням суворого протиепідемічного режиму. Йому надається симптоматичне лікування. Медичний персонал забезпечений необхідними засобами індивідуального захисту.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.