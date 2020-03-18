Прокуратура встановила, як бойові гранати потрапили на територію Київського СІЗО

Столична прокуратура встановила, як предмети, схожі на бойові гранати, потрапили до Київського СІЗО.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"За ефективної взаємодії прокуратури міста Києва та адміністрації ДУ «Київське СІЗО» вдалося встановити обставини потрапляння на територію слідчого ізолятора предметів, схожих на бойові гранати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час опитування ув’язнених та проведення інших заходів вдалося встановити, що корпуси для двох гранат із запалами привіз до установи та перекинув через огорожу знайомий одного з арештантів. Останній за їх допомогою мав намір вплинути на колегію суддів під час розгляду кримінального провадження, у якому він є підозрюваним.

Наразі оперативні та процесуальні дії в межах досудового розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю та вибуховими пристроями тривають.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Винним особам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Небезпечні знахідки виявили 11 березня 2020 року на внутрішній території СІЗО.