Малому бізнесу столиці планують удвічі зменшити плату за оренду комунального майна
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.
«Як обіцяли, ми знайшли механізм підтримки, і я підписав проєкт рішення Київради про зменшення фінансового навантаження на малий і середній бізнес, що працює в столиці. І який сьогодні найбільш вразливий. Місто надасть 50-відсотків знижки на сплату за оренду майна. До 31 липня. А не платитимуть підприємці, починаючи вже з 11 березня. Я переконаний, депутати на найближчому засіданні – 26 березня – підтримають таке рішення. Зазначу, в столиці майже 900 тисяч квадратних метрів нежилих приміщень, основну частину яких орендує малий та середній бізнес. Те ж рішення, що ухвалив парламент, не порадившись з місцевими владами, призведе до непрогнозованих фінансових наслідків для місцевих бюджетів. Бо 100 відсотків надходжень за оренду землі в громадах залишалося в бюджетах міст і містечок. І, власне, формувало їх бюджет", - сказав Кличко.
Він зазначив, що наразі депутатам треба виваженіше підходити до ухвалення такого рішення і до механізмів його реалізації, а також врахувати думку громад.
"Бо, наприклад, великі шопінг-моли, зовсім не платитимуть за оренду землі, а з тих підприємців, які в них орендують площі, вже сьогодні власники цих центрів вимагають гроші! Це неприпустимо!» – наголосив Кличко.
Зокрема, проєктом рішення пропонується Київській міській раді тимчасово, до 31 липня 2020 року, встановити плату за оренду майна територіальної громади Києва в розмірі 50 % від суми, визначеної у договорах оренди.