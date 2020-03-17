Малому бізнесу столиці планують удвічі зменшити плату за оренду комунального майна

Міська влада підготувала проєкт рішення Київради, який вже підписав мер столиці, про зменшення сплати за оренду комунального майна.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.

«Як обіцяли, ми знайшли механізм підтримки, і я підписав проєкт рішення Київради про зменшення фінансового навантаження на малий і середній бізнес, що працює в столиці. І який сьогодні найбільш вразливий. Місто надасть 50-відсотків знижки на сплату за оренду майна. До 31 липня. А не платитимуть підприємці, починаючи вже з 11 березня. Я переконаний, депутати на найближчому засіданні – 26 березня – підтримають таке рішення. Зазначу, в столиці майже 900 тисяч квадратних метрів нежилих приміщень, основну частину яких орендує малий та середній бізнес. Те ж рішення, що ухвалив парламент, не порадившись з місцевими владами, призведе до непрогнозованих фінансових наслідків для місцевих бюджетів. Бо 100 відсотків надходжень за оренду землі в громадах залишалося в бюджетах міст і містечок. І, власне, формувало їх бюджет", - сказав Кличко.

Він зазначив, що наразі депутатам треба виваженіше підходити до ухвалення такого рішення і до механізмів його реалізації, а також врахувати думку громад.

"Бо, наприклад, великі шопінг-моли, зовсім не платитимуть за оренду землі, а з тих підприємців, які в них орендують площі, вже сьогодні власники цих центрів вимагають гроші! Це неприпустимо!» – наголосив Кличко.

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Зокрема, проєктом рішення пропонується Київській міській раді тимчасово, до 31 липня 2020 року, встановити плату за оренду майна територіальної громади Києва в розмірі 50 % від суми, визначеної у договорах оренди.