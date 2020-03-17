Кличко показав, як мити руки, а заразом і боксерські рукавички

Кличко показав, як мити руки, а заразом і боксерські рукавички

Відео
Укрінформ
Мер Києва виклав ролик у популярній мережі TikTok.

Кличко зняв відеоролик, в якому показав, як  мити руки. "Не забувайте мити руки" - закликав мер.

@klitschko.v

...Не забувайте😉##washyourhands ##washingchallenge ##washinghands ##мийруки ##мойруки ##handschallenge

♬ Wash Your Hands - Mache Seibel

Як повідомляв Укрінформ, у Києві коронавірусом заразилися студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині, а також туристка, яка побувала у Франції.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-