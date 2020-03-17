Київський зоопарк закривається на карантин

Київський зоопарк закривається для відвідувачів через запроваджений у країні карантин у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сторінці звіринця у Facebook.

"У зв’язку з карантинними заходами Київзоо зачинено. Слідкуйте за нашими новинами!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд напередодні підтримав рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

Крім того, було вирішено обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком; запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року; не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померли – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.