Київський метрополітен обіцяє оперативно повідомити, що закривається
Укрінформ
Київський метрополітен обіцяє оперативно поінформувати про закриття столичної підземки.
Про це повідомляє Київський метрополітен.
"Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський закликав з опівдня середи заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, роботу метрополітенів.
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