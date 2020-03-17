Київський метрополітен обіцяє оперативно повідомити, що закривається

Київський метрополітен обіцяє оперативно поінформувати про закриття столичної підземки.

Про це повідомляє Київський метрополітен.

"Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський закликав з опівдня середи заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, роботу метрополітенів.

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