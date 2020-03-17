Київський метрополітен обіцяє оперативно повідомити, що закривається

Київський метрополітен обіцяє оперативно повідомити, що закривається

Укрінформ
Київський метрополітен обіцяє оперативно поінформувати про закриття столичної підземки.

Про це повідомляє Київський метрополітен.

"Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський закликав з опівдня середи заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, роботу метрополітенів.

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