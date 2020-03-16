Київ планує тимчасово звільнити бізнес від місцевих податків

Київська міська рада готує проєкт рішення щодо тимчасового звільнення підприємців, що працюють у столиці, від місцевих податків і зборів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні у Facebook.

“Ми розуміємо, що в умовах суворих обмежень, запроваджених у Києві, в складній ситуації опиняється і бізнес. Вимушено припиняють роботу чимало підприємств і закладів. Міську владу цей факт гостро непокоїть. Ми вже готуємо проєкт рішення Київради щодо можливих механізмів для тимчасового звільнення підприємців і підприємств, що працюють у столиці, від сплати місцевих податків і зборів. Йдеться, зокрема, про податок на землю, податок на нерухомість та оренду майна”, - зазначив Кличко.

Він також підкреслив, що місто звертається до Верховної Ради щодо необхідності ухвалення парламентом рішення про звільнення роботодавців від єдиного соціального внеску та можливості для підприємств надання додаткових відпусток співробітникам і нарахування та виплати зарплати працівникам, які вимушено не працюють.

Також столична влада звертається до уряду і податкової служби розглянути ініціативу запровадження податкових канікул для бізнесу терміном на 2 місяці.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 961 випадок коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 658 людей.