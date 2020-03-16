Грип у Києві йде на спад

У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 14,2% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення.

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Офіційний портал Києва.

"Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 14,2% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло 7 792 (зниження на 14,8%), дорослих 4 391 особа (зниження на 13,1%)", - сказав він.

Поворозник зазначив, у столиці за 11-й тиждень 2020 року зареєстровано 12 183 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 46,2%. Наразі показник захворюваності становить 412,9.

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За його словами, у структурі захворюваності діти становлять 64%, а на попередньому тижні – 64,4%. Серед школярів захворюваність знизилась на 11,7% – зареєстровано 3 690 випадків.

Поворозник додав, що до медичних закладів за 11-й тиждень госпіталізовано 247 осіб, із них 178 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 557 осіб», – сказав він.