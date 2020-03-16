Столичні аеропорти скасували 18 рейсів

У понеділок, 16 березня, столичні аеропорти "Бориспіль" та "Київ" імені Ігоря Сікорського скасували по 9 рейсів.

Зокрема, за даними онлайн-табло аеропорту "Бориспіль", було скасовано на виліт спільний рейс чотирьох авіакомпаній до Франкфурта (Німеччина), який мав вилетіти о 6:00 год, та ще один рейс до Франкфурта о 13:50 трьох авіакомпаній; спільний рейс до Відня (Австрія) авіакомпаній МАУ та Australian Airlines, який мав відбутися о 13:25 год; рейс авіакомпанії МАУ до Делі (Індія) о 21:25 год.

Також скасовано прильоти у "Бориспіль" 16 березня нічних рейсів МАУ з Баку (Азербайджан) та Єревана (Вірменія); спільний рейс з Відня авіакомпаній МАУ та Australian Airlines, який мав прилетіти о 12:40; спільний рейс чотирьох авіакомпаній з Франкфурта (Німеччина), який мав прилетіти о 13:00 год; спільний рейс двох авіакомпаній до Мюнхена (Німеччина) о 23:05.

Згідно з інформацією на онлайн-табло Міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського ,16 березня скасовані рейси авіакомпанії Wizz Air до польських міст Варшави, Кракова, Вроцлава. Також скасовано рейс до Варшави авіакомпанії LOT. Крім того, 16 березня в аеропорті "Київ" скасовано 4 прильоти з міст Польщі та рейс авіакомпанії Belavia з Мінська.

Як повідомляв Укрінформ, раніше ряд іноземних та українських авіакомпаній повідомили про скасування та скорочення кількості рейсів для запобігання поширенню коронавірусу.

У суботу, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

Cтаном на ранок 16 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6513, одужали - 77 257.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.