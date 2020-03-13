Тестування Kyiv Smart Card завершилось

У Києві завершився процес тестування Kyiv Smart Card.

У рамках тестування активні кияни перевіряли готовність столиці до офіційного запуску єдиного електронного квитка, що відбудеться 1 квітня, повідомляє пресслужба КМДА.

«Протягом місяця 200 учасників безкоштовно користувалися Kyiv Smart Card у всіх видах громадського транспорту та ділилися враженнями у блогах на Facebook під хештегом #ятестуюеквиток. Усього наша команда отримала понад 3000 заявок на участь у тестуванні. Для об’єктивності дослідження обрали представників різних категорій населення. Ми врахуємо пропозиції тестувальників е-квитка під час вдосконалення сервісу», – повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Він нагадав, що сьогодні Київ – це найчисельніша транспортна система України, якою щодня користується 1,5 млн пасажирів.

"Якісне функціонування е-квитка є запорукою активного життя в місті. Щоб переконатися в ефективній роботі квитка, а також заздалегідь виявити й виправити можливі недоліки, команда Kyiv Smart City спільно з Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій КМДА запропонували киянам долучитися до перевірки транспортної картки", - зазначив Назаров.

Так, під час пересування містом на громадському транспорті тестувальники звертали увагу на такі параметри: зручність е-квитка для пасажирів; швидкість роботи турнікетів і валідаторів; переваги і недоліки системи; економію часу і коштів; доступність Kyiv Smart Card у точках продажів; оперативність і ефективність служби підтримки; способи поповнення транспортної картки; систему контролю транспортної картки в додатку Kyiv Smart City.

Директор департаменту зазначив, що незабаром будуть презентовані результати тестування у форматі відповідей на актуальні запитання містян. Учасників та інших киян поінформують про виявлені недоліки системи та терміни, у рамках яких технічна команда зможе їх усунути задля зручності пасажирів.

"Команда Kyiv Smart City висловлює щиру подяку всім учасникам тестування, які відгукнулися і допомогли покращити сервіс єдиного електронного квитка. Активні кияни підтримували зв’язок із технічною підтримкою в режимі реального часу 24/7, записували кумедні відео та ділилися новинами в соціальних мережах. Бажання мешканців міста брати участь у процесах його вдосконалення є імпульсом для нових проєктів із залученням громадськості", - додав Назаров.

Як повідомлялося, з 1 квітня громадський транспорт Києва переходить на електронний квиток.