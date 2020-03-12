У Кличка обіцяють 4G на всіх станціях метро до кінця року

До кінця року на всіх станціях та тунелях київського метро з’явиться швидкісний мобільний інтернет 4G.

Про це повідомив радник Київського міського голови Максим Бахматов, інформує пресслужба КМДА.

"Сьогодні депутати Київської міської ради затвердили механізми для запуску 4G у метро. Відтепер мобільні оператори зможуть запустити 4G на всіх станціях та тунелях київського метрополітену, а інтернет-провайдери – розвивати свої мережі у столиці. Це довгоочікувана подія для киян. Відтепер ми зможемо будувати систему сервісів, пов’язаних із сучасним містом, тому що нарешті отримаємо швидкісний інтернет", – пояснив Бахматов.

Заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів зазначив, що сьогодні затверджено чесні правила співпраці комунальних підприємств та установ з операторами мобільного зв’язку. "Тож вони тепер щомісяця легально сплачуватимуть податки в столичний бюджет за користування інфраструктурою міста. З прийняттям цього рішення очікуємо появу 4G у метрополітені й загалом кращу якість зв’язку", – зазначив він.

З 5 березня вже запрацював 4G на станції метро "Академмістечко". Ще на 8 станціях метро оператори планують запустити 4G протягом першого півріччя, а на всіх станціях – до кінця 2020 року.

Відповідно до рішення Київради, розмір оплати за доступ операторів до інфраструктури міста буде визначатися підприємствами, установами та комунальними організаціями, які є їхніми балансоутримувачами чи власниками. Відповідні суми не мають перевищувати розмір, який встановлений статтею 17 ЗУ "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж".

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У липні 2019 року оператори в рамках тендеру обрали компанію Huawei у якості постачальника рішення для будівництва спільної 4G мережі у столичному метрополітені. Технічне рішення від Huawei дозволяє використовувати одну базову станцію одразу всім трьом операторам.

Як повідомляв Укрінформ, Київська міськрада проголосувала за рішення, яке розблоковує запуск 4G на всіх станціях київського метро.