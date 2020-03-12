У госпіталізованих з Борисполя двох громадян Китаю коронавірус не підтвердився

У двох громадян Китаю, що 11 березня прибули до Борисполя, зараження коронавірусом не підтвердилося.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

"Захворювання на коронавірус у двох громадян Китаю, що прибули сьогодні до аеропорту "Бориспіль", не підтвердилося. У жінки, що прилетіла з чоловіком, була підвищена температура тіла. Після обстеження епідеміологами санітарно-карантинного пункту аеропорту їх, згідно з процедурою, доправили до Олександрівської клінічної лікарні столиці. На момент госпіталізації у обох не виявили жодних симптомів захворювання. Медики зробили тест на виявлення коронавірусу. Результати тесту і в жінки, і в чоловіка – негативні", – повідомив Поворозник.

За його словами, наразі пацієнтів залишили в лікарні для проведення додаткових обстежень.

Як повідомлялося, міська влада закликала киян повідомляти про повернення з країн, де зареєстровані випадки коронавірусу, за телефоном 15-51. Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу.

Станом на 13.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 126 672 людей, померла від нього 4641 особа, а число тих, хто одужав, складає 68305.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.