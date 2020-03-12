Національна оперета оголосила про перенесення березневих вистав

Національна оперета оголосила про перенесення березневих вистав

Укрінформ
Київський національний академічний театр оперети переносить вистави, що йдуть на головній сцені.

Повідомлення про це оприлюднено на сайті театру.

“Згідно з рішенням Департаменту культури Київської міської державної адміністрації щодо обмеження проведення масових заходів роботу театрів призупинено. У зв’язку з цим, вистави на головній сцені Національної оперети України перенесено”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, виставу “Сімейка Аддамсів” перенесено з 12 березня на 2 травня, з 13 березня на 3 травня; “Доріан Ґрей” – 19 березня на 6 травня, з 20 березня на 7 травня; “Кармен-сюїта” – з 24 березня на 5 травня; “Скрипаль на даху” – з 25 березня на 8 травня; “Музика з кінофільмів” – з 27 березня на 13 квітня; “Баядера” – з 28 березня на 27 квітня; “Пригоди бременських музикантів” – з 29 березня на 10 травня; “Летюча миша” – з 29 березня на 10 травня; “Вихідний з оперетою” – з 14 та 29 березня на 12 квітня.

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Попередньо придбані квитки є дійсними. Вистави #Сцени 77 і #Stage_Lab демонструватимуться без змін згідно з березневою афішею.

Як повідомлялося, обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом на території Києва вводяться з 12 березня.

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