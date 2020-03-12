Національна оперета оголосила про перенесення березневих вистав

Київський національний академічний театр оперети переносить вистави, що йдуть на головній сцені.

Повідомлення про це оприлюднено на сайті театру.

“Згідно з рішенням Департаменту культури Київської міської державної адміністрації щодо обмеження проведення масових заходів роботу театрів призупинено. У зв’язку з цим, вистави на головній сцені Національної оперети України перенесено”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, виставу “Сімейка Аддамсів” перенесено з 12 березня на 2 травня, з 13 березня на 3 травня; “Доріан Ґрей” – 19 березня на 6 травня, з 20 березня на 7 травня; “Кармен-сюїта” – з 24 березня на 5 травня; “Скрипаль на даху” – з 25 березня на 8 травня; “Музика з кінофільмів” – з 27 березня на 13 квітня; “Баядера” – з 28 березня на 27 квітня; “Пригоди бременських музикантів” – з 29 березня на 10 травня; “Летюча миша” – з 29 березня на 10 травня; “Вихідний з оперетою” – з 14 та 29 березня на 12 квітня.

Попередньо придбані квитки є дійсними. Вистави #Сцени 77 і #Stage_Lab демонструватимуться без змін згідно з березневою афішею.

Як повідомлялося, обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом на території Києва вводяться з 12 березня.